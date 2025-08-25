בית - מה חדש - הבטחת המהרח"ו לשנה טובה

הבטחת המהרח"ו לשנה טובה

פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים

א אלול תשפ"ה | 25/08/2025 | 21:21

אי"ה יערוך כבוד מורנו ורבנו המקובל הצדיק ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" הרב בניהו שמואלי שליט"א

פדיון נפש

על פי הקבלה עם כוונות הרש"ש

בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים

הבטחת המהרח"ו הקדוש

העושה פדיון זה באופן זה בוודאי משלים שנתו

העבירו את שמותיכם ואת שמות בני המשפחה והשמות והרב יערוך עבורכם את הפדיון בזמן המסוגל

ובעזרת ה' תזכו להבטחת המהרח"ו הקדוש "העושה פדיון זה באופן זה בוודאי משלים שנתו"

הבטחת המהרח"ו לשנה טובה פדיון נפש ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים - 72 ₪
פדיון נפש בערב ראש השנה - 36 ₪ פדיון נפש בערב יום הכיפורים - 36 ₪
 

 


ישיבת המקובלים נהר שלום – 026249000

 

