הבטחת המהרח"ו לשנה טובה

עוד עדכונים
-
ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים
תיקון נפטרים ערב יום ראש השנה וערב יום הכיפורים
-
פדיון כפרות
-
תיקון היסוד והעוונות הכללי
אי״ה ביום שני כ״ב אלול תשפ״ה (15/09/2025) בשעה 12:30 נערוך תיקון היסוד והעוונות הכללי | הרוצה להשתתף יקבל על עצמו תענית ביום ראשון בתפילת מנחה.
-
תפילת יזכור ביום הכיפורים
ביום הכיפורים ספרי חיים וספרי מתים פתוחים; לכן נוהגים לומר יזכור, להדליק נר נשמה ולנדור צדקה לעילוי נשמות.
-
פדיון נפש ביום הושענא רבה
-
סטים זוהר הקדוש מהדורת כיס
בשעה טובה חזר למלאי סטים של זוהר המחולק מהדורת כיס ב 3 פורמטים.
-
הקדשת יום לימוד בישיבת המקובלים
לימוד בפרד"ס התורה, קדישים, ברכות, תפילות בכוונות הרש"ש ,שיעורי תורה, סעודה ,כלל פעילות החסד בישיבה.
-
יין נהרות גן עדן
הבטחת מרן הרש"ש זיע"א: "אין חולי בעולם שאלו האותיות לא ירפאוהו אפילו לפקוד עקרות ולהסיר הקדחות כולם"
-
אנשי אמונה אבדו הרב דוד בצלאל זצ"ל
-
דף חשבון נפש לימי חודש אלול
-
סט תיקוני הזוהר מחולק לחודש אלול
-
ארבעה מפתחות לשנה טובה
ארבעה מעמדי תפילה מיוחדים בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות.
-
ספר תפילת המיישר
הצטרפו להדפסת מהדורה חדשה ומפוארת של ספר "תפילת המיישר" – 3,000 עותקים חדשים שיגיעו לכל קצוות הארץ!
-
שבת קודש לכבודו של מו"ר אדוננו הבן איש חי
-
תפילה בקברי האבות
תפילות לישועת ישראל ופתיחת הסליחות במערת המכפלה חברון עם מו"ר המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א
-
הילולת האריז"ל סיכום וגלריה
יום של התעלות רוחנית בצפת: הילולת האר"י הקדוש עם המקובל הצדיק הרב בניהו שמואלי
-
תיקון ערב ראש חודש תשרי
מעמד אדיר של קריאת מעל 100 ספרי תהילים עם תקיעות שופרות וחצוצרות והקפות מסביב לתיבה עם שבעה כורתי ברית
-
שלום איש חמודות
קוים קצרים לדמותו הסבא קדישא כמוהר"ר שלום אהרון שמואלי זצ"ל
-
תיקון נפטרים
סדר תיקון עבור נשמות הנפטרים שתיקן המקובל האלקי הרב יהודה פתיה זיע"א
-
מטבע ברכה ושמירה
במטבע זו נרשמו שמות הקודש המסוגלים ל - פרנסה | שמירה בדרכים | ולמציאת חן.
-
חברת המתמידים שלום בנייך
לעלוי נשמתו הטהורה של הסבא קדישא ר' שלום אהרון שמואלי זיע"א
-
מוקירים תודה ומחזיקים את ישיבתו
כל התורמים יוזכרו שמותיהם בתיקון מיוחד על קברו של הצדיק
-
הופיע: הזוהר היומי חלק 54
בשורה משמחת לרבבות הלומדים הופיע הכרך החדש ספר הזוהר הקדוש היומי המבואר חלק 54
-
תיקון לחולה על פי הבן איש חי
-
חוברת לזכרו של זקן המקובלים הסבא קדישא ר' שלום שמואלי זיע"א
-
הסכם יששכר וזבולון
-
מזל טוב ליום ההולדת
ההזדמנות שלך להקדיש יום לימוד ותפילות לזכותך ולהצלחתך ביום המסוגל יום ההולדת.
-
סט זוהר המחולק
-
סט הזוהר המחולק עם פירוש לשון הקודש
-
פדיון נפש לחיילי ישראל
-
התרת קללות
-
אמירת קדיש לעילוי הנשמה
-
הקדשות בספר הזוהר היומי
מבואר בפרושו של מו"ר המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א ומופץ חינם בחמשת אלפים עותקים לזיכוי הרבים.
-
סְעָדֵנִי וְאִוָּשֵעָה
-
בשעת רצון עניתיך: הזכות להיות שותף בלימוד ליל שישי בשעת חצות
-
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה
הבטחת המהרח"ו לשנה טובה
פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים
א אלול תשפ"ה | 25/08/2025 | 21:21
אי"ה יערוך כבוד מורנו ורבנו המקובל הצדיק ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" הרב בניהו שמואלי שליט"א
פדיון נפש
על פי הקבלה עם כוונות הרש"ש
בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים
הבטחת המהרח"ו הקדוש
העושה פדיון זה באופן זה בוודאי משלים שנתו
העבירו את שמותיכם ואת שמות בני המשפחה והשמות והרב יערוך עבורכם את הפדיון בזמן המסוגל
ובעזרת ה' תזכו להבטחת המהרח"ו הקדוש "העושה פדיון זה באופן זה בוודאי משלים שנתו"
מסירת שמותהבטחת המהרח"ו לשנה טובה פדיון נפש ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים - 72 ₪
ישיבת המקובלים נהר שלום – 026249000
שאלות נפוצות
ערב יום הכיפורים: יום רביעי ט׳ תשרי תשפ״ה (01/10/25) בשעה 09:00 בבוקר.